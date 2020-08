Ujetniki virusa

Medtem ko so vsi že odštevali ure do začetka jubilejnega, 30. državnega prvenstva v nogometu, so klube in Nogometno zvezo Slovenije (NZS) presenetili pozitivni testi na covid-19. Za slovenski nogomet se je začela zahtevna bitka s koronavirusom, saj so igralci v karanteni namesto na igriščih. Na njih so se obetali spektakularne tekme že v prvem krogu med državnih prvakom Celjem in pokalnim zmagovalcem Muro, štajerski derbi Maribor – Aluminij, mini derbi Ljubljanske kotline Domžale – Bravo, primorski derbi Tabor – Koper ter obračun nekdanjih prvakov Olimpije in Gorice.