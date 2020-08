»iPromova marčevska analiza medijske potrošnje je pokazala rekordno zanimanje za večino vsebinskih kategorij v slovenskih digitalnih medijih. Dnevno je v drugi polovici marca do spletnih vsebin dostopalo 52 odstotkov več uporabnikov kot marca lani. Obiskanost se je ohranila, saj smo v juliju zabeležili 32-odstotno povečanje mesečnega dosega digitalnih medijev v primerjavi z enakim obdobjem lani,« pravi Simon Cetin, ustanovitelj in direktor visokotehnološkega podjetja, ki na enem mestu združuje najširši nabor svetovalnih, medijskih in programskih rešitev za izvedbo digitalnih oglaševalskih akcij iPROM. Dodaja, da je koronavirus je povzročil atipično obliko krize, kjer so bile določene distribucijske poti in točke stika čez noč ukinjene, povpraševanje pa je ostalo. »V določenih panogah se je potrošnja tudi povečala.« V času epidemije so naročnike predvsem podpirali pri njihovem delu – nekaterim so pomagali vzpostaviti spletno trgovino, s pomočjo digitalnih kanalov so obveščali potrošnike o spremenjenem načinu poslovanja in v spletnih medijih snovali strategije za ciljano oglaševanje aktualnih ponudb. »Natančno doseganje ciljne skupine – ob pravem času in na pravem mestu z relevantno vsebino, je bilo ključno. Veliko dela je bilo tudi na področju obdelave in uporabe podatkov.«

Danes, ko se je poslovanje vrnilo v neko novo normalnost, podjetjem pomagajo, da svoje komunikacijske dejavnosti prevetrijo, da na osnovi izkušenj (v nabiranje teh so bili nekateri prisiljeni) sredstva razporejajo v medije, ki so bolj učinkoviti, in optimizirajo svoje dejavnosti tudi znotraj samega digitalnega ekosistema. Naročnikom pomagamo pri izgradnji lastnih podatkovnih silosov, saj je praksa pokazala, da so podjetja, ki delajo v tej smeri, dokazano konkurenčnejša in se lahko v nepredvidljivih razmerah hitreje odzovejo na potrebe potrošnika.