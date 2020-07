Starši so dvojno obremenjeni s poklicnim in družinskim življenjem in podjetja si ne morejo privoščiti, da se zaposleni izčrpavajo še kot nadomestne učiteljice in učitelji. Šola mora biti. Kako velikega pomena sta druženje ter učenje prek opazovanja in preživljanja skupnega časa, je morda postalo še bolj očitno v času izolacije zaradi covida-19. Otroci so se doma jokali, da hočejo v šolo. Začeli so pogrešati prijatelje, druženje in celo učitelje!

Prihodnost prostorov in arhitekture Kot pravi arhitekt Robert Klun, zmagovalec natečaja za Expo Dubai 2020, je ta odvisna od naše inventivnosti in zdrave pameti. V arhitekturnem in projektantskem biroju Magnet Design so pripravili že kar nekaj rešitev. Oblikovali so stole chair.ity – fotelje C19, na katerih se s sedenjem in dizajnom soočimo tako v pozitivnem kot razvojnem smislu. »Res je. Gre za to, da se chair.ity spopade s korono na psihološki način. Ko se usedeš na koronastol, v sebi začutiš psihološko moč, hkrati pa je fotelj C19 izdelan iz antibakterijskih materialov in je primeren za dandanašnji čas in vzdrževanje. Odpre se kanal za občutenje solidarnosti in ko se na stolčke usedejo še preostali otroci in učitelji, se stkejo vezi in občuti moč preboja. Korona je le sinonim za nove možne oblike težav, s katerimi se bomo v prihodnost še spopadali. Zato je pomembno, da gradimo vsaj na čustveni in duševni imunosti. In tu nam lahko pomagajo prostori,« poudari arhitekt Robert Klun. Zanimalo nas je tudi, kako lahko sodobno arhitekturo prostorov vzgojno-varstvenih zavodov in šol prilagodimo novim situacijam. Ali nam lahko tu na pomoč priskočijo arhitekti, ki lahko prostore (pre)oblikujejo tako, da hkrati omogočijo tako izolacijo kot stike? Kot pravi Robert Klun, so sami še pred korono razvili »privatno celico«. »Privatna celica je moja in ideja Tomaža Gorjupa, njen osnovni namen pa je intimna cona za ljudi v javnih objektih, šolah, bolnišnicah, za potnike na letališčih, ko čakajo na naslednji let v prenatrpanih dvoranah. No, covid-19 je situacijo obrnil na glavo in letališča so za zdaj prazna. A takšne celice lahko pametno uporabimo v šolah, za učence, ki morajo biti izolirani zaradi covida-19. S privatno celico jim omogočimo, da ostanejo v stiku vsaj s prisotnostjo, če že ne s fizičnim stikom.«