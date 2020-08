»Če bi hotela na kratko opisati letošnji festival, bi rekla, da gre za neke vrste lovljenje ravnotežja med našo ranljivostjo – tako občinstva kot ustvarjalcev – in odpornostjo,« pojasnjuje Nevenka Koprivšek, umetniška direktorica zavoda Bunker, kjer Mlade leve organizirajo že več kot dvajset let. Z omenjenim nihanjem je bilo zaznamovano že oblikovanje programa, ki se je zaradi znanih koronakriznih okoliščin večkrat spreminjal.

»Tudi tokrat smo imeli vsebinsko podobo festivala v pretežni meri sestavljeno že februarja, a so se naši načrti zaradi karantene, prekinitve potovanj in drugih omejitev razblinili kot milni mehurček,« je ponazorila. V času odpovedovanja številnih velikih festivalov doma in po svetu so se odločili, da bodo s pripravami nadaljevali, četudi so se morali odreči več dogovorjenim gostovanjem iz tujine in še čemu.

Preseganje omejitev

Ubrali so različne strategije: začeli so iskati projekte, ki jih je mogoče odigrati na prostem (na primer na Muzejski ploščadi, kjer bo kar nekaj festivalskih dogodkov), pa takšne, ki so bolj intimne narave, namenjeni manjšemu številu gledalcev ali pa z manj nastopajočimi – skratka produkcijo, ki bo »odporna« tudi na spremenjene in nepredvidljive razmere. Razmišljali so tudi o tem, kaj lahko storijo za lokalne umetnike, ki jih je karantena odrezala od njihovega dela; tako so k sodelovanju povabili enajst domačih ustvarjalcev in jim omogočili razvoj ideje za projekt.

Nekatere od teh zamisli so že dobile bolj ali manj otipljivo podobo in bodo izvedene tudi na festivalu, kot na primer interaktivna razstava Gledališče človeštva: Plastocen, ki jo je zasnoval Jaka Andrej Vojevec in si jo bo mogoče ogledati samostojno ali na vodenih ogledih. »Gre za premislek o tem, kako bi bilo videti, če bi človeštvo izumrlo, ostanke te civilizacije pa bi nekoč v prihodnosti odkrili bodoči rodovi,« je razložil Vojevec. Ostanke civilizacije »plastičarjev« bo mogoče opazovati na različnih lokacijah po mestu.

Še ena od predstav, nastalih po omenjeni pobudi, bo »gledališko modrovanje« Pri meni doma, ki ga s tremi igralkami pripravlja režiserka Mirjana Medojević.