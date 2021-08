Snovanje festivala, ki pomeni največji dogodek za Bunker, je bilo letos zaznamovano z dvema težkima okoliščina - epidemijo ter smrtjo ustanoviteljice Nevenke Koprivšek, s katero so ga skoraj četrt stoletja soustvarjali, je uvodoma poudarila Alma R. Selimović.

Festival bo 20. avgusta uvedel zelo bogat otvoritveni program, ki bo poleg druženja in večernega koncerta v izvedbi srbsko-hrvaško-slovenske zasedbe Maika ponudil kar tri performativne dogodke. V prostorih Športnega društva (ŠD) Tabor se bo predstavila libanonska umetnica Tania El Khoury s projektom Menjalni tečaj kulture, v katerem prek intervjujev s svojo babico, ki živi na meji med Libanonom in Sirijo, spregovori o pomenu različnih mej.

Farm fatale v Stari mestni elektrarni

V Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana bodo gostili francoskega umetnika Philippa Quesneja s predstavo Farm fatale, katere dogajanje je postavil po ekološki katastrofi, ko na svetu ni več ljudi, ampak le še strašila. Od prvega festivalskega dne bo hrvaški umetnik Siniša Labrović na Miklošičevem trgu predstavljal projekt Omara, s katerim bo opozarjal na pomen izolacije. Njegovo bivanje v in ob omari ter performanse bodo snemali.

Prihodnjo soboto bo v prostorih Nove pošte umetnica Nina Rajić Kranjac uprizorila šesturni performans. Koprodukcijska predstava Maske in Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) z naslovom Solo govori o sami umetnici ter širše o gledališču in umetnosti in je po besedah Alme R. Selimović pomembna, saj o gledališki umetnosti spregovori na zelo svež način.

Dan pozneje bodo v Plesnem teatru Ljubljana gostili belgijska umetnika Silke Huysmans in Hannesa Dereereja s predstavo dokumentarnega gledališča Prijeten otok, v katerem predstavita usodo malega otočka Nauru sredi Tihega oceana, pred ŠD Tabor pa bodo postavili zvočno instalacijo Tomaža Groma Na ta veseli dan kulture.

Prav tako v ponedeljek, 23. avgusta, bodo pripravili dvodnevno Debatno kafano, na kateri se bo Alenka Pirman s sogovorniki Matejo Ratej, Đelom Hadžiselimovićem, Natalijo Majsovo in Muanisom Sinanovićem pogovarjala o vzdrževanji oziroma skrbi v polju umetnosti in kulture, je povedala Alma R. Selimović, ki je avtorica koncepta.