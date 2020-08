V prvi vožnji je slavil Cairoli, drugi je bil Francoz Romain Febvre, tretji pa vodilni v skupnem seštevku Nizozemec Jeffrey Herlings.

Gajser si je na treningu privozil peto startno izhodišče, na začetku prve vožnje pa po težavah zdrsnil na 22. mesto. Vmes je prišel že do prve petnajsterice, a je znova zdrsnil po lestvici, potem pa ga je zaustavil še padec in svetovni prvak je moral odstopiti. V drugi vožnji je šlo Gajserju bolje, čeprav se ni vmešal v boj za stopničke. Na koncu je bil peti, zmagal je Litovec Arminas Jasikonis pred Švicarjem Jeremyjem Seewerjem in Herlingsom.

V seštevku pa je dirko dobil Cairoli s 43 točkami, drugi je bil Seewer s 40, tretji pa z enakim izkupičkom Herlings. Herlings ima na prvem mestu v SP zdaj že 170 točk, Gajser je s 142 na drugem, Cairoli pa je s 129 tretji.

Drugi slovenski predstavnik na dirki Jan Pancar je v razredu MX2 v prvi vožnji ostal brez točk na 27. mestu, v drugi pa je odstopil, tako da je pristal na končnem 30. mestu. Zmagal je Belgijec Jago Geerts, drugi je bil Nizozemec Roan De Moosdijk, tretji pa Francoz Mathys Boisrame. V nedeljo bo v Kegumsu še tretja dirka SP v enem tednu, preizkušnja za VN Kegumsa.