Po zgolj dveh izpeljanih dirkah (VN Velike Britanije in Nizozemske) in več kot petmesečni prekinitvi zaradi pandemije koronavirusa se je letošnja sezona za SP nadaljevala z nedeljsko preizkušnjo v Latviji (VN Latvije), Kegums pa bo v pičlih osmih dneh gostil kar tri dirke. Na progi z mivko bo danes VN Rige, v nedeljo pa za konec latvijske trilogije še VN Kegumsa.

Na dosedanjih treh dirkah v letošnji sezoni so se zmag v posameznih vožnjah veselili le trije motokrosisti. Od skupno šestih voženj je tri dobil Tim Gajser (po enkrat v Veliki Britaniji, na Nizozemskem in v Latviji), dve Nizozemec Jeffrey Herlings (Velika Britanija, Nizozemska), eno pa njegov rojak Glenn Coldenhoff (Latvija). Po nedeljski dirki je šampion iz Pečk pri Makolah zaostanek za vodilnim Herlingsom v skupnem seštevku za SP zmanjšal z devetih točk (85:94) na štiri (126:130), danes pa ima priložnost, da si privozi rdečo startno številko za vodilnega v svetovni motokrosistični karavani.

Gajser, aktualni svetovni prvak in lanski zmagovalec v Latviji, je na trdi mivki v Kegumsu v drugi vožnji zaradi padca zamudil priložnost, da bi v skupnem seštevku za SP z vrha sklatil »kralja mivke« Herlingsa. »Res bi lahko že v nedeljo prevzel skupno vodstvo, a o tem med vožnjo nisem razmišljal. V drugi vožnji bi lahko ostal na drugem mestu, vendar se je razpletlo drugače. Dal sem vse od sebe, toda časa pač nikoli ne moreš zavrteti nazaj in česar koli spremeniti. Ampak že danes bo nova dirka in nova priložnost. Tudi tokrat bom skušal maksimalno uživati na motorju in odpeljati tako, kot znam. Ker zdaj že zelo dobro poznam progo in razmere na njej, bo zagotovo lažje, saj vem, kaj lahko pričakujem,« napoveduje Tim Gajser, ki je imel malce več dela z nastavitvijo motorja.

Današnja dirka naj bi potekala na povsem isti progi kot nedeljska, za tretjo pa naj bi jo malce spremenili, predvsem ovinke. »Mivka v Kegumsu je bila precej trša, kot smo je bili tam vajeni. Kljub temu so se hitro naredile peščene 'bande', žlebovi in luknje, kar je seveda še dodatno oteževalo vožnjo. Vendar se mi je obrestovalo, da sem pred odhodom v Latvijo treniral na mivki v Podravini na Hrvaškem,« meni 23-letni Gajser. Poleg njega bo Slovenijo tudi danes zastopal Jan Pancar (MX2), ki je v nedeljo osvojil točko za SP za 20. mesto v drugi vožnji.

Danes bo prva vožnja v razredu MX2 ob 11. uri, druga ob 14. uri, v MXGP pa bosta starta ob 12. in 15. uri.