Ilhan, ki je pogosto tarča kritik predsednika ZDA Donalda Trumpa, se je s tem pridružila trem liberalnim kongresnicam iz tako imenovanega "oddelka", ki so že prestale preizkušnjo strankarskih volitev. To so Alexandria Ocasio Cortez iz New Yorka, Rashida Tlaib iz Michigana in Ayanna Pressley iz Massachusettsa, ki še ni šla na strankarske volitve, vendar septembra nima demokratskega protikandidata.

Omenjene kongresnice so liberalne in glasne v kritikah Trumpa in občasno tudi vodstva demokratske stranke, ki jo skušajo premakniti bolj v levo. Omarjeva bo tako kot druge 3. novembra skoraj zagotovo zmagala, saj kandidira v izrazito demokratskem okrožju Minnesote.

Strankarske volitve so v torek potekale v Minnesoti, Wisconsinu, Connecticutu, Vermontu in Georgii, kjer je odmevala zmaga skrajno desne republikanske kandidatke za zvezni kongres Marjorie Taylor Greene.

Ta je znana po svojih protimuslimanskih izjavah in podpira gibanje QAnon. Gre za gibanje polno teorij zarot, ki podpira predsednika Trumpa. Taylor Greene je junija trdila, da je bila izvolitev Omarjeve leta 2018 del »islamske invazije na ameriško vlado«. Tudi ona bo novembra zanesljivo zmagala v docela republikanskem okrožju.