»Vsa prizadevanja so usmerjena v imenovanje novega premierja in oblikovanje vlade pred 1. septembrom, ko naj bi se v državo na politične pogovore vrnil francoski predsednik Emmanuel Macron,« navedbe neimenovanega vira navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Macron je Bejrut obiskal 6. avgusta, dva dneva po eksploziji v bejrutskem pristanišču. Srečal se je z državnimi voditelji in si ogledal razdejana območja. Obljubil je humanitarno pomoč, obenem pa od Libanona terjal nujne reforme. V ponedeljek je nato odstopil premier Hassan Diab in z njim celotna vlada. Kot enega od krivcev za eksplozijo, ki je terjala 171 življenj in več tisoč ranjenih, je navedel tudi endemično korupcijo v državi.

»Novi premier mora biti zmožen oblikovati vlado za izredne razmere, ki bi lahko zajezila jezo ljudi. Prav zaradi tega mora to biti nekdo izven trenutnega vladajočega razreda Libanona,« je dejal libanonski poslanec, ki je želel ostati anonimen. »Mora ponovno pridobiti zaupanje Libanoncev,« je dodal.

Eksplozija je v že sicer nestabilni in gospodarsko oslabljeni državi še zaostrila politično krizo. Voditeljem, ki v pretežni meri izhajajo iz vrst politične elite, ni uspelo države popeljati iz najhujše gospodarske krize od državljanske vojne med letoma 1975 in 1990. Že od oktobra lani potekajo protesti proti oblastem. Libanonski parlament naj bi se sicer v četrtek sestal na zasedanju, na katerem bo razpravljal o posledicah eksplozije in načinih, kako se izogniti temu, da bi v državi sedaj nastal še politični vakuum.