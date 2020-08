»Tropski deževni gozdovi ne gorijo. Zato je zgodba o tem, da Amazonija gori, laž, in proti njej se moramo bojevati s pravimi številkami,« je v torek dejal v videokonferenci s predsedniki držav, s katerimi si Brazilija deli največji deževni gozd na svetu. V pogovoru se je odzval na kritiko glede okoljske politike države, zlasti na področju požarov in krčenja gozdov.

Brazilski inštitut za vesoljske raziskave INPE je sicer nedavno objavil podatke, glede na katere se je število gozdnih požarov v Amazoniji letošnjega julija naraslo za 28 odstotkov v primerjavi z lanskim julijem. Večino požarov naj bi z namenom pridobivanja površin za kmetovanje povzročil človek. Število požarov narašča, čeprav so brazilske oblasti z ministrom za okolje Ricardom Sallesom in Bolsonarom na čelu sredi julija prepovedale požige v Amazoniji in Pantanalu za 120 dni.

Lansko leto so v Amazoniji od maja do oktobra divjali obsežni požari, zaradi katerih se je do več tisoč kilometrov oddaljenega Sao Paula vil oblak gostega črnega dima. Požari so po vsem svetu povzročili zaskrbljenost za gozd, ki velja za zelo pomembnega za zajezitev podnebnih sprememb. Strokovnjaki svarijo, da bi bila lahko letošnja suha sezona, ki se šele dobro začenja, z vidika požarov še slabša.