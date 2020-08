V letošnji sezoni so najboljši svetovni motokrosisti odpeljali uvodni dirki v Matterley Basinu za VN Velike Britanije (1. marec) in Valkenswaardu za VN Nizozemske (8. marec), potem pa je udaril koronavirus. Na obeh preizkušnjah je v razredu MXGP zmagal Nizozemec Jeffrey Herlings (94 točk), obakrat pa je bil drugi Tim Gajser (85). Na skupno štirih vožnjah sta pobrala vse zmage (vsak po dve), Herlings je bil še dvakrat drugi, aktualni svetovni prvak iz Pečk pri Makolah pa drugi in osmi.

Za letošnjo sezono je bilo v koledarju za SP predvidenih rekordnih 20 dirk: dve so izpeljali, šest jih je dokončno prečrtanih, nekaj pa je novih. Po trenutno veljavnem razporedu je predvidenih še 16 dirk, pri čemer jih ima 14 znane termine, za veliki nagradi Portugalske in Rusije pa bosta termina naknadno določena. Posebnost novega koledarja je tudi v tem, da bosta dve progi gostili kar po tri dirke v pičlih osmih dneh: s trojčkom se tako lahko pohvalita latvijski Kegums in belgijski Lommel.

Gajser: Lepi spomini na Latvijo

Obrambo naslova svetovnega prvaka iz minule sezone bo Gajser nadaljeval v nedeljo v Kegumsu, kjer so lani trije vozniki zbrali enako število točk (poleg njega še Francoz Romain Febvre in Švicar Arnaud Tonus – po 40), a je prvo mesto osvojil Slovenec zaradi zmage v finalni vožnji. »Škoda, da je bila letošnja sezona prekinjena že po dveh dirkah. Bil sem v dobri formi, hitrost je bila prava, prav tako občutki na motorju, užival sem v vožnjah. Zato nisem bil vesel, da so jo prekinili, a to je bila pač višja sila. Toda vsi smo se znašli v enaki situaciji. Zaradi koronavirusa pa smo imeli ogromno časa za treninge, nastavitve motorja…« opisuje Tim Gajser, ki je formo vzdrževal tudi na dirkah slovenskega prvenstva.

Za zadnje treninge pred nadaljevanjem sezone – po prvotnem koledarju bi se to moralo zgoditi že 5. julija v Rusiji – je spet izbral Podravino na Hrvaškem, kjer je do odhoda v Latvijo treniral dvakrat na dan. »Glavni razlog je, da v tem delu Evrope ni nobene proge s peščeno podlago. Na Hrvaškem pa je bila možnost za vrhunski trening na takšni progi, kot me čaka v Kegumsu in Lommelu.« V neverjetno zgoščenem ritmu tekmovanja – motokrosisti naj bi 16 dirk odpeljali zgolj v slabih treh mesecih in pol – bodo odločali številni dejavniki, česar se zaveda tudi 23-letnik s startno številko 243: »Ko si tekme sledijo kot po tekočem traku, je lahko vsak že majhen padec, vsaka manjša poškodba usodna. Zato bo pomembno, da narediš čim manj napak med vožnjo in da se čim manjkrat znajdeš na tleh.«

Zaradi peklenskega ritma tekem tekmovalci skorajda ne bodo imeli časa za regeneracijo, počitek in masaže. Gajserjev cilj je seveda obramba naslova svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP v sezoni, ki se v bistvu (če odmislimo uvodni marčevski dirki) začenja šele avgusta. »Konkurenca v boju za vrh bo huda, a moj cilj ostaja nespremenjen. Na dirkah bodo seveda zelo pomembni tudi starti. Dober start ogromno pomeni, morebiti celo 60, 70 odstotkov celotne dirke. Če dobro startaš, si v ospredju in lahko pelješ v svojem ritmu in nadziraš potek dirke, pa še manjša možnost je, da se zapleteš v kakšno nesrečo ali padec.«