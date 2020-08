Mislim svoje mesto: Masarykova cesta

»Samostojnost ne ohrani naroda, narod si mora samostojnost ohranjati z etičnostjo in izobraženostjo. /.../ Stranka majhnega naroda, tudi če je politično samostojen, mora imeti poleg političnega tudi kulturni program, če naj njegova samostojnost ne bo samo sredstvo močnejšega soseda,« je zapisal prvi predsednik Češkoslovaške, Tomaš G. Masaryk, ki je, kolikor vem, edini evropski državnik, ki ima v Ljubljani svojo cesto, ki pa je v podobno razsutem stanju kot naša državnost – brez koncepta in zgodovinskega spomina, ki naših današnjih patriotov ne zanima, saj jim za nacionalni ponos zadostujeta Karantanija in Noriško kraljestvo.