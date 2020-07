Mislim svoje mesto: Manj igre, manj korakov

Mestne politike imajo več vrst nalog. Ene so veliki projekti, vpadnice in pomembne ceste, umestitve stanovanjskih sosesk, trgovskih središč in podobno. Na drugi strani je drobno tkanje, manjše izboljšave, odpravljanje težav, vzdrževanje, vsa tista lokalna dela, ki prebivalcem vsakodnevno olajšajo in polepšajo življenje.