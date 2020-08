Pijan trčil v semafor

Novomeški policisti so v ponedeljek okoli 15. ure obravnavali nesrečo pijanega voznika, ki je izgubil oblast nad vozilom in trčil v semafor. Ponoči so ustavili voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,80 miligramov alkohola. Zoper oba kršitelja so zaradi vožnje pod vplivom alkohola podali obdolžilni predlog, so sporočili novomeški policisti.