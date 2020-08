Nesreča se je zgodila v torek zvečer. Otrok je na cesto skočil v trenutku, ko je po vaški ulici mimo stanovanjske hiše pravilno pripeljal voznik osebnega avtomobila. Otrok se je zaletel v prednji desni blatnik vozila. Na kraju so ga oskrbeli reševalci Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, zatem pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko bolnišnico v nadaljnjo oskrbo, saj sumijo, da ima zlomljeno nogo, so še navedli na Policijski upravi Koper.