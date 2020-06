Na Litijski cesti v Ljubljani sta sinoči trčila avtomobil in avtobus. 37-letni voznik avta je vozil proti središču mesta, na nadvozu nad avtocesto pa zavijal levo proti avtocesti. Pri tem ni upošteval prednosti avtobusa, ki je vozil iz centra proti Sostrem. »Osebno vozilo je po trku odbilo, še enkrat vrglo nazaj v avtobus, potem pa obstalo med avtobusom in drogom semaforje,« so zapisali v poročilu PU Ljubljana.

Oba voznika sta bila lažje poškodovana, sopotniki v avtu pa huje, zato so jih iz vozila rešili gasilci, nato pa jih odpeljali v ljubljanski klinični center.