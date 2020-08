»Ali ste me hoteli zastrupiti z joto?« je bilo vse, kar je imel 28-letni Urban R. iz Rogatca vprašati oškodovanca Andreja B. in Katjo K., pri katerih je prespal konec tedna v začetku aprila, ko so v državi sicer vladali strogi protikoronski ukrepi. Kar zgolj potrjuje ugotovitve izvedenca: Urban trpi za paranoidno shizofrenijo. Čeprav ga obtožnica bremeni dveh poskusov uboja, pa je tožilstvo predlagalo zgolj ukrep obveznega zdravljenja v psihiatrični ustanovi. Sodišče ga danes še ni izreklo, razčistiti je treba še nekaj okoliščin prave drame, ki se je dogajala v Dolu pri Ljubljani v noči na 6. april letos.

Spid, shizofenija, strah…

Dejstva so naslednja. Urban je do Andreja in Katje prišel z avtom že v petek, 3. aprila. Zakaj, nihče ni natančno povedal. Nekaj se da razbrati iz zagovora obtoženega: »Ja, potegnil sem dve črtici spida. Andrej in Katja pa sta tudi na tem. Več noči zapored nista spala…« Kakorkoli že, Urbana sta Andrej in Katja sprejela. Bil pa je zmeden, govoril je čudne stvari, umival se je le z vodo, ki jo je prinesel s seboj, češ da je ta iz vodovoda zastrupljena. Sprva so se dobro razumeli, ko pa sta gostitelja prišleku pojasnila, da je čas, da gre, se je zapletlo. Najprej je v nedeljo res odšel, pa prišel nazaj, spet odšel in se vrnil, češ da je pozabil telefon. Nista mu verjela, našli so ga »skritega« med kupom papirjev. Proti večeru je v garažo, kjer je Andrej pleskal posode za lončnice, Urban pa je bil poleg, prišla Katja. Urban jo je napadel s 15-centimetrskim črnim nožem. Dvakrat jo je zabodel pod lopatice. Andrej je posredoval, a jih je tudi sam skupil, dvakrat v prsa in dvakrat v hrbet. Močno je krvavel, a mu je uspelo poklicati rešilca. Brez hitre pomoč bi lahko oba umrla.

»Slutil sem, da se mi bo nekaj zgodilo. Vzel sem nož in ju zabodel. Naravnost. Nisem šel na življenje. Oba sem zaštihal in spizdil ven,« je v svoj zagovor povedal obtoženi.

Svoje bodo morali zdaj povedati še izvedenci in nekatere priče, skoraj nobenega dvoma pa ni, da se bo Urban R. zdravil na oddelku forenzične psihiatrije, kjer je od prijetja 6. aprila dopoldne že zdaj v priporu.