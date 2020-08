Bivši predsednik komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec ministrici sicer pritrjuje, da bi morali podobna ravnanja funkcionarjev obravnavati tudi v preteklosti, ne more pa se Pivčeva po njegovem izgovarjati nanje. Prepričan je tudi, da napake, ki jih je zagrešila v povezavi s svojim obiskom v Vinakrasu in Izoli, še zdaleč niso nedolžne.

»V njenem ravnanju je bilo sporno skoraj vse. Tega se zaveda tudi sama, zato išče trenutke, možnosti, izgovore in rešuje problem, ki je razmeroma velik. Vsak funkcionar je promotor slovenskega gospodarstva, vendar ne na račun gospodarstva. Kamor koli gre Pivčeva kot ministrica, ji mora stroške poravnati ministrstvo, ne gospodarstvo. Tisti trenutek, ko je nekje kot zasebnica in z družino preživlja proste ure, je povsem jasno, da stroške plača sama. V tem primeru pa je en račun plačal župan, drugega zasebno podjetje…« ugotavlja Štefanec in spomni, da je KPK v času, ko jo je vodil sam, Pivčevi že izdala eno odločbo, in sicer v povezavi s projektom SRIPT. »Ugotovili smo hude napake, a je sledil kongres DeSUS in se ni zgodilo nič. Tudi Pivčeva je odločbo ignorirala, njene napake pa se še kar vrstijo. To ni dobro ne zanjo ne za Slovenijo. Mislim, da so poslanci DeSUS s tem, ko so jo pozvali, naj odstopi, pokazali relativno odločnost,« ocenjuje Štefanec. »Ko ti poslanska skupina kot najmočnejši člen stranke predlaga odstop, se mi zdi, da ne moreš ostati na vrhu stranke.« tat