Dončić je dosegel 36 točk (met iz igre 12:24), rekordnih 19 podaj in 14 skokov ter ima največ trojnih dvojčkov med vsemi košarkarji v tej sezoni.

Košarkarji Dallasa so ob koncu rednega dela dosegli zadnjih sedem točk in si zagotovili podaljšek, v katerem pa so ves čas vodili.

Zvezdnik Milwaukeeja in MVP pretekle sezone Giannis Antetokounmpo je dosegel 34 točk, 13 skokov in pet blokad.

Košarkarji Phoenixa so proti Miamiju nadaljevali niz neporaženosti v mehurčku v Orlandu. Za peto zmago po ponovnem zagonu sezone je Devin Booker proti četrti ekipi vzhoda prispeval 35 točk.

Dallas prihodnja tekma čaka v ponedeljek zvečer po slovenskem času, ko bo igral proti Utah Jazz, Miami pa se bo v noči na torek meril s Indiano Pacers.