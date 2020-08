Ključnik #WholeNewGame, ki bi ga lahko prevedli s »povsem nova igra«, je tisti, ki ga je liga NBA pred tednom dni ob vrnitvi po večmesečnem premoru izpostavila kot glavni slogan. Kot je bil to pred tem dolga leta, še iz časov, ko so bili ključniki neobstoječi, »I Love This Game« (ljubim to igro). In čeprav gre še vedno za košarko ter osnovna pravila ostajajo enaka, je vse, kar igro v izoliranem mehurčku v Orlandu spremlja, zdaj dejansko povsem novo. Še več, zdi se, da je dogajanje, ki ni neposredno povezano z igrami posameznikov, moštev in rezultati, v prvih dneh slednje celo zasenčilo.

Zanimivo je, da je med tistimi, ki se za omenjena sporočila niso odločili, tudi kar nekaj največjih zvezdnikov lige, denimo Jimmy Butler, Anthony Davis, Joel Embiid, Paul George, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard… Ti so hoteli še naprej nositi zgolj svoje priimke, za tako potezo pa navedli različne razloge. Soigralec Gorana Dragića (mimogrede, ta se je prav tako odločil za equality) pri Miamiju Jimmy Butler je želel imeti na dresu nič drugega kot zgolj številko, s čimer bi po lastnih besedah sporočal, da si čisto vsi zaslužijo enake pravice, a je vodstvo lige njegov predlog zavrnilo. Prav tako ni bilo to, da mora izbirati med vnaprej odobrenimi slogani, po godu LeBronu Jamesu . »Rad bi sam izbral, kaj bo pisalo na mojem dresu. Imel sem kar nekaj idej, a žal nisem bil del procesa izbiranja sloganov. Ideja pa se mi na splošno zdi fantastična,« je povedal James. Njegov soigralec Anthony Davis je medtem pripomnil: »Zame pomeni največ, da na dresu nosim ime svoje družine, ki mi že vse življenje stoji ob strani.« No, na zadnjih tekmah so se priimki igralcev znova vrnili na prav vse drese, in sicer so zapisani pod številko na hrbtu, nad njo pa so še naprej omenjeni slogani. Ali pač nič.

Doslej so tako ogromno prahu dvignila sporočila na dresih, ki naj bi pripomogla k ozaveščanju o (ne)enakopravnosti. Naj spomnimo: vodstvo lige NBA je že pred časom sporočilo, da si lahko košarkarji na svojih dresih namesto priimka omislijo enega od 29 sloganov, ki pozivajo k družbeni pravičnosti. Za tako potezo se je naposled odločilo skoraj 85 odstotkov igralcev, od tega največ, kar četrtina, za besedo equality (enakopravnost). Sporočila pa so, kdor je želel, na njegov dres natisnili tudi v domačem jeziku igralca – tako ima Luka Dončić nad svojo 77 na dresu Dallasa napis enakopravnost. Prav pri Dallasu so bili sicer najbolj enotni, saj je vseh 16 članov moštva izbralo enako sporočilo, pri čemer se poleg v slovenščini beseda equality pojavi še v španskem, francoskem, nemškem in latvijskem jeziku.

»V živo«, a ne v živo

Še večji delež od tistih, ki so se odločili za sporočilo na dresu, je medtem pri igralcih in drugih članih klubov ter osebju na tekmi, ki pred začetkom ob ameriški himni v znamenje protesta proti neenakopravnosti pokleknejo. A tudi tu so se našli posamezniki, ki so stali, zaradi česar so se takoj znašli v središču pozornosti in ob zatrjevanju, da podpirajo boj za enakopravnost, morali pojasnjevati, da s tem le izkazujejo spoštovanje zastavi in da je to, kako bo kdo izrazil nestrinjanje z razmerami, stvar posameznika. Prvi igralec, ki ni pokleknil, je bil Orlandov Jonathan Isaac, še več prahu pa je dvignil sicer glasen podpornik gibanja Temnopolta življenja štejejo, trener San Antonia Gregg Popovich, ki je predsednika Donalda Trumpa denimo pred časom zaradi nekaterih izjav označil za neprisebnega idiota. »Razloge, zakaj nisem pokleknil, bi zadržal zase. To je odločitev posameznika in vodstvo lige nas podpira. Storil sem, kar sem mislil, da je prav,« je povedal Popovich. In ko že omenjamo Trumpa – ta seveda ni bil tiho in je klečanje igralcev označil za sramotno.

Poleg sporočil na dresih in klečanja pa od postranskih stvari ob ogledu tekem NBA v mehurčku padejo v oči tudi velikanske videotable ob igrišču, na katerih projicirajo podobe okoli 320 gledalcev. Zanimivo je, da gre pri tem za navijače, ki tekme doma pred računalnikom ali televizorjem gledajo v živo in se pri tem snemajo. So torej na neki način navzoči v živo, a vseeno ne dobesedno v živo. Pri tem je dobrodošlo, da svoje moštvo tudi spodbujajo, a se seveda morajo držati nekaterih pravil, drugače jih moderatorji lahko izločijo. Vsak klub, ki je na tekmi v vlogi gostitelja, sam izbere, kdo si bo tekmo lahko na tak način ogledal, pri čemer nekateri srečneže izžrebajo, drugi dajo prednost lastnikom sezonskih vstopnic, tretji prijateljem in družinskim članom igralcev…