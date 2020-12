Sedmošolci so konec septembra na streho zasadili še večje sadike in zanjo tudi uradno prevzeli skrb. Z različnimi vrstami zelenja bo zasedenih 250 m2, od tega 150 ekstenzivnih, 70 m2 trajnic in zelišč, 30 m2 pa korit z užitnimi rastlinami (maline, robide, trta in jagode). Preostali prostor na strehi je namenjen učilnicama na prostem, opremljenima z mizami in klopmi. Streha je statično dovolj trdna, da sta lahko na njej hkrati dva razreda učencev, skupno torej okoli 60. Streha je načrtovana tako, da je enostavna za vzdrževanje. Do korit z užitnimi rastlinami bodo imeli učenci dostop in za naslednja tri leta bodo skrb za zelenje prevzeli sedmošolci.

Posebni sloji v strehi bodo zadržali do 80 odstotkov vode ob močnih nalivih, kar bo služilo kot rezerva za bolj sušne dni. Ob tem bodo naredili tudi prikaz upočasnjenega odtekanja vode, ki bo otroke naučil, kako zelena streha zadržuje vodo v primerjavi z neozelenjeno. Na strehi se bo sicer zbirala tudi deževnica za zalivanje užitnih rastlin.

Učinke tega pilotnega projekta bodo tudi merili, med drugim pregrevanje oziroma površinske temperature posameznih materialov (sedumi, les, beton, korita z rastlinami) in toplotno prehodnost strehe. Za zainteresirano javnost bodo izvajali vodenja po strehi, ko bodo razmere to dovoljevale. (ktm)