Dosegel je 34 točk, zbral kar 20 skokov in 12 podaj. Bil je najboljši strelec tekme, v njegovi ekipi sta Tim Hardaway mlajši in Kristaps Porzingis prispevala 22 točk, pri tekmecih je bil z 28 točkami najučinkovitejši De'Aaron Fox.

Dallas je bil ves čas rednega dela v zaostanku, ta je znašal tudi 13 točk. A Dončić in soigralci so tekmece lovili, se nekajkrat približali na točko zaostanka, toda Sacramento jim je vselej ušel. Minuto in 52 sekund pred koncem je Maxi Kleber zadel enega od dveh prostih metov in vendarle izenačil, a do konca košev več ni bilo, tako da je moral zmagovalca odločiti podaljšek.

V njem je Dončić svojo ekipo povedel v vodstvo s 104:102, po košu Slovenca so njegovi soigralci dosegli še pet zaporednih točk. Tekmec se je štiri sekunde pred koncem še približal na dve točki zaostanka, a je nato z zadetima prostima metoma zmago svoje ekipe potrdil Trey Burke.