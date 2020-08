Košarkarji Dallasa so vendarle dokazali, da se znajo izvleči tudi iz težkega položaja in zmagati po podaljšku. Na svoji tretji tekmi so v Orlandu s 114:110 premagali Sacramento, po rednem delu je bilo 95:95. Luka Dončić je spet zabeležil trojni dvojček in dosegel tudi odločilni koš v podaljšku.

Zbral je 34 točk, kar 20 skokov, kar je največ doslej v karieri NBA, in 12 podaj. Bil je najboljši strelec tekme, v njegovi ekipi sta Tim Hardaway mlajši in Kristaps Porzingis prispevala po 22 točk, pri tekmecih je bil z 28 točkami najučinkovitejši De'Aaron Fox.

Dončić je spet dosegel nov mejnik lige NBA - pri komaj 21 letih in 158 dneh je postal najmlajši igralec v zgodovini NBA, ki je na tekmi dosegel vsaj 30 točk, 20 skokov in 10 podaj. S tem je presegel Oscarja Robertsona, ki mu je enak dosežek uspel pri 23 letih in 12 dneh.

»To zmago smo res potrebovali. Mislim, da smo odigrali eno najslabših tekem, pa smo vseeno zmagali. Nismo igrali dobro. A nismo se predali, borili smo se do konca, pomagali drug drugemu in nikoli obupali. Ponosen sem na zmago,« je po tekmi dejal mladi slovenski zvezdnik.

Dallas naslednja tekma čaka v četrtek proti LA Clippers.