Serija mobilnikov galaxy note slovi po velikosti zaslonov, nič drugačni pa nista niti letošnji različici. Galaxy note 20 ima super amoled plus zaslon z diagonalo 17,02 centimetra (6,7 palca), ločljivostjo FHD+ (2400x1080), gostoto 393 pik na palec (ppi) in podporo HDR10+. Dinamični amoled 2x zaslon na galaxy note 20 ultra je še nekoliko večji in dosega diagonalo 17,52 centimetra (6,9 palca), večja pa je tudi ločljivost, ki je quad HD+ (3088x1440), s 496 ppi in podporo HDR10+. Zaslona na obeh napravah imata tudi možnost 120-herčnega osveževanja slike, kar daje izkušnji podrsavanja in brskanja po menijih ali spletnih straneh izredno žameten občutek. K bolj raznoliki uporabnosti pa prispeva pisalo s-pen, ki je zaščitni znak serije galaxy note.

Obe napravi imata na hrbtni strani tri kamere. Pri obeh najdemo ultraširokokotno kamero z ločljivostjo 12 milijonov pik (MP) in vidnim kotom 120 stopinj, različni pa sta glavna kamera in teleobjektiv. Pri galaxy note 20 najdem glavno kamero z ločljivostjo 12 MP, z vidnim kotom 79 stopinj, in teleobjektiv z ločljivostjo 64 MP, z vidnim kotom 76 stopinj. Pri galaxy note 20 ultra ima glavna kamera ločljivost 108-MP, kar koristi predvsem pri boljšem zajemanju svetlobe ob nočni fotografiji, in vidni kot 79 stopinj. Teleobjektiv ima medtem ločljivost 12 MP in vidni kot 20 stopinj. Močno se napravi razlikujeta tudi pri zmogljivosti povečave. Galaxy note 20 omogoča 3-kratno hibridno optično povečavo in do 30-kratno digitalno povečavo. Galaxy note 20 ultra pa 5-kratno hibridno optično povečavo in do 50-kratno digitalno. Obe napravi premoreta optično stabilizacijo slike in samodejno ostrenje, so pa galaxy note 20 ultra opremili še z laserskim tipalom za ostrenje. Držimo pesti, da deluje, saj je samodejno ostrenje ena glavnih težav kamer serije mobilnikov galaxy s20. Lahko pa pohvalimo dizajn hrbtne strani. Izrastek za kamere je sicer videti zelo velik, a je izdelan okusno, izpostavljenost leč pa daje napravam pridih konservativne elegance.

Na prednji strani najdemo na obeh napravah kamero z ločljivostjo 10 MP in vidnim kotom 80 stopinj. Postavljena je na sredino čela zaslona, zaradi razmerja stranic zaslona 21:9 pa ni moteča pri gledanju videov, saj večinoma izpade iz slike.

Žal pa spet kaže, da bomo evropski potrošniki prejeli okrnjeno izkušnjo po zaslugi manj zmogljivega Samsungovega procesorja. Pri seriji galaxy s20 se je razlika med napravami s Qualcommovimi procesorji in Samsungovimi kazala v izrazito večji porabi energije. To bo v galaxy notu20 prispevala 4300 miliamerurna (mAh) baterija, pri galaxy note 20 ultra pa je njena kapaciteta večja še za 200 mAh. Osnovni različici obeh naprav premoreta 8 GB delovnega spomina in 256 GB prostora za shranjevanje, medtem ko je note 20 ultra mogoče kupiti tudi z 12 GB delovnega spomina in 512 GB prostora za shranjevanje. Obe napravi imata tudi 5G-različici.

Za galaxy note 20 je treba odšteti okoli 950 evrov, za osnovno različico note 20 ultra pa 1300 evrov. Za najbolj razkošno različico note 20 ultra s 5G-podporo znaša cena 1400 evrov.