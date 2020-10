Sedem mesecev po izidu mobilnikov Samsungove premijske serije galaxy s20 smo dobili tudi nekoliko cenejšo različico samsung galaxy s20 fe. Ta ohranja večino prednosti strojne opreme premijskih naprav, z zategovanjem pasu pa manjkajo predvsem premijski materiali in nekaj estetike. Rezultat je naprava, ki zmore praktično vse, kar zmorejo premijci iz serije galaxy s20, v prosti prodaji pa stane 100 evrov manj od galaxy s20 in 200 evrov manj od galaxy s20+, ki je po dimenzijah celo najbolj primerljiv s s20 fe.

Diagonala fejevega super AMOLED-zaslona meri 165 milimetrov (6,5 palca) in je za odtenek manjša od diagonale galaxy s20+, ki znaša 170 milimetrov (6,7 palca). Čeprav sta napravi po velikosti skoraj nerazločljivi, razlika nastane predvsem zaradi debelejše obrobe okoli zaslona. Ta je kar dvakrat debelejša od obrobe na s20+. Težko bi rekli, da ni moteča, če si pred tem navajen na mobilnike z res tankimi obrobami. Je pa primerljiva z debelino obrobe na večini telefonov iz srednjega cenovnega razreda. K manj premijskemu občutku pa prispeva tudi plastično hrbtišče. Ločljivost zaslona je omejena na 2400×1080 pik, z gostoto 407 pik na palec (ppi). Dobili pa smo tudi občutek, da je odklepanje naprave s pomočjo tipala za prstne odtise, ki se skriva v zaslonu, nekoliko počasnejše. S tem se seznam slabosti mobilnika skoraj konča.

Zaslon s 120-herčno frekvenco

Zaslon ima posrečeno razmerje stranic 20:9, podporo HDR10+, še najpomembnejše pa je, da ima možnost 120-herčnega (Hz) osveževanja slike. Tega tudi najdražji novi iphone še vedno ne premore. Pohvalne so tudi kamere. Prednja je celo nadgradnja kamer v s20 in s20+. Ima ločljivost 32 milijonov pik (MP), ki se v slabših svetlobnih pogojih združijo v 8 MP. Na hrbtni strani pa najdemo širokokotno in ultraširokokotno z ločljivostjo 12 MP ter nekoliko skromnejši teleobjektiv z ločljivostjo 8 MP in zgolj 3-kratno optično povečavo. Kakovost fotografij s širokokotno in ultraširokokotno je v običajnih svetlobnih pogojih skoraj nerazločljiva od fotografij na galaxys s20+, se pa nekoliko pozna razlika pri nočnih fotografijah. Te so v izredno temnih pogojih pri s20 fe temnejše in bolj šumeče kot fotografije na s20+.

Med manj ključne zmogljivosti naprave, ki pa so vseeno dobrodošle, sodi zmožnost brezžičnega polnjenja in napajanja drugih naprav. Ob tem je mobilnik tudi vodoodporen in odporen proti prahu po standardu IP68 ter ima veliko baterijo z zmogljivostjo 4500 miliamperskih ur (mAh). Tudi ta mobilnik pa nima posebnega vhoda za slušalke.