#intervju Zlatko Zahović: Bil bi najboljši selektor v zgodovini Slovenije

Po trinajstih letih se je Zlatko Zahović poslovil s položaja športnega direktorja Nogometnega kluba Maribor. V prvem medijsko odmevnem intervjuju je pojasnil okoliščine, ki so ga napeljale k takšni odločitvi, predvsem pa naj bi šlo za kolektivno norijo in neenotnost klubske pisarne. Glede številnih afer vztraja pri tem, da nikoli ne bo povedal svojih plati zgodb in svoje resnice.