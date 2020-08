»Še vedno sem prepričan, da je bil odstop moja najboljša poteza v karieri, tako igralski kot funkcionarski. Če Milanič po marčevskem domačem porazu proti Bravu ne bi odšel, ne bi odšel niti jaz in Maribor bi bil letos spet državni prvak,« je prepričan Zlatko Zahović, ki je po trinajstih letih odstopil kot športni direktor NK Maribor. Baklo, ki je letela proti takratnemu trenerju Darku Milaniču, ocenjuje kot dokaz obstoja kolektivne norije in neenotnosti klubske pisarne, ki naj bi bila glavni krivec za razdore v klubu.

Svojemu nekdanjemu sodelavcu in prijatelju Miranu Pavlinu očita neiskrenost, za Olimpijinega predsednika Milana Mandarića pravi, da se lahko, ker v klubu vse sam plačuje, dela norca iz vseh in da nikoli ne bi sprejel njegove ponudbe za prihod v Ljubljano. »Luka je doživel in žal še vedno doživlja totalni medijski linč,« pravi o svojem sinu, kljub nekdanjemu sporu z Aleksandrom Čeferinom (ko je prišel v nogomet, sploh ni vedel, kaj to je, pravi Zahović) pa o njem govori le v superlativih. Zahović ima najvišjo trenersko licenco Uefa pro, a nobenih izkušenj na tem področju, kljub temu pa zagotavlja, »da bi bil najboljši selektor v zgodovini Slovenije«.