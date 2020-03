Konec je burne, a izjemno uspešne ere mariborskega nogometa. Zlatko Zahović bo po skoraj 13 letih končal svojo zgodbo v Ljudskem vrtu. Po poročanju EkipeSN je najboljši strelec slovenske nogometne reprezentance že nekdanji športni direktor NK Maribor, razhod pa naj bi vodstvu kluba predlagal kar sam. Uradnega odziva kluba včeraj nismo dočakali, v molk se je zavil tudi Zahović. Vijoličasti novice športnega časnika niso ne potrdili ne zanikali. Sporočilo je še vedno enako, kot je bilo v sredo po seji članov upravnega odbora, ki so razpravljali tudi o prihodnosti prvega kadrovika kluba. O sklepih bo javnost obveščena v prihodnjih dneh, je za zdaj edini (uradni) odgovor iz Ljudskega vrta.

Veliko dela v teh dneh čaka vijoličaste. Ne na igrišču, saj so do konca marca odpovedane vse prvoligaške tekme, člani selekcij NK Maribor do 13 let ne bodo imeli treningov, starejši pa bodo vadili po posebnih individualnih programih, predvsem v pisarnah. Nekaj imen kandidatov, ki bi utegnili zamenjati Zahovića, se je že pojavilo, a prva naloga je povezana z odhajajočim športnim direktorjem. V najuspešnejšem slovenskem klubu, razumljivo, ne želijo prehitevati dogodkov. Pred dokončnim razhodom se morata namreč še obe strani dogovoriti, kako prekiniti pogodbo, se uskladiti o odpravnini in drugih podrobnosti. Leta 2016 je Zahović podpisal dolgoročno pogodbo, ki bi se iztekla šele leta 2024, po njej pa prejema, kot je za njegov s. p. razvidno iz javnih poslovnih registrov, okoli 20.000 evrov na mesec. Na neki način se ponavljajo dogodki iz poletja 2013, ko je klub najprej zapustil trener Darko Milanič, nato pa še športni direktor. Čeprav je zaporedje dogodkov podobno, epilog ne bo enak. Pred sedmimi leti je Zahovićev odstop sprožil močne reakcije med navijači, ki so ga podprli z množičnim podpisovanjem peticije za njegovo vrnitev, klubsko vodstvo pa ga je dolgo prepričevalo, ga obiskalo na dopustu in ga naposled s pomočjo donosne pogodbe prepričalo, da nadaljuje svoje delo v rojstnem mestu. Tokrat Zahović kljub bleščeči zgodovini, ki je Mariboru v zadnjih 13 letih dala osem naslovov državnih prvakov, štiri pokalne lovorike, tri uvrstitve v evropsko ligo, pomlad v Evropi in dve uvrstitvi v skupinski del prestižne lige prvakov, plebiscitarne podpore nima, v klubu se zavedajo, da mora tudi športni direktor prevzeti svoj del odgovornosti za trenutno rezultatsko krizo in skrhane odnose v pisarnah.

Prispevek Z.Z. k postavljanju zdravih temeljev kluba, ki je bil pred poldrugim desetletjem zaradi finančnih težav na robu propada, je neprecenljiv, z donosnimi prodajami nogometašev in sestavljanjem ekip, ki so na Štajersko prinesle milijone iz Uefinega nagradnega sklada, je pomagal napolniti blagajno, a zapletel se je tudi v številne afere. Slednje ga niso odnesle s položaja. »Edino merilo uspeha so rezultati,« je pojasnilo vodstvo kluba leta 2016, ko je Zahović po burni izmenjavi sms-sporočil z Agimom Ibraimijem obdržal službo. Štiri leta pozneje to pravilo očitno še vedno velja.