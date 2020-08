Nogometaši v prvi ligi so komaj strnili vtise po koncu podaljšane sezone, ki je v razburljivem zaključku pripadla Celjanom, že so pred vrati novi izzivi. Tekmovalno obdobje 2020/21 bosta jutri v knežjem mestu odprla državni prvak Celje in pokalna zmagovalka Mura, začetek prvenstva pa bo zaradi potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom v moštvih Domžal in Aluminija potekal okrnjeno in po prilagojenem urniku. Očitno negotovosti v vsakdanjem življenju in posledično tudi športu še dolgo ne bo konec, zato je pred začetkom nove sezone veliko neznank.

Nogometna zveza Slovenije je kot organizatorica tekmovanja že prestavila uvodni tekmi domžalskega prvoligaša, ki bo prvenstvo začel 22. avgusta z dvobojem tretjega kroga v gosteh proti Celju. Novega termina za prestavljena obračuna z Bravom in Mariborom še ni. NZS je preložila tudi napovedano premiero Aluminija, ki bi moral jutri nastopiti v Ljudskem vrtu proti Mariboru. Morda bodo sledile nove odpovedi po objavi rezultatov množičnega testiranja na novi virus, ki ga ravno v teh dneh opravljajo vsi prvoligaški igralci, trenerji in sodniki. »Zaščititi moramo nogomet in se obnašati odgovorno. Če prekinemo prvo ligo, bo brez dela ostalo več kot tisoč ljudi. Klubi v tem času ne moremo varčevati, saj so kratkoročni stroški višji kot ob običajnem poteku sezone,« pravi športni direktor domžalskega kluba Matej Oražem, s katerim smo se pogovarjali o izkušnji po odkritju prvega okuženega igralca v prvi ligi.

Domžale so bile pripravljene na hiter odziv, potem ko je eden od igralcev zunaj udarne enajsterice po prihodu s kratkega oddiha kazal znamenja okužbe z virusom. »Ko smo odkrili okužbo, smo nemudoma izolirali vso ekipo. Verjamem, da bodo prihodnji testi pokazali, da nimamo novih okužb. Pomembno je, da dokažemo, da sistem deluje in da nogomet ni v nevarnosti,« meni Oražem. Ko je test na novi virus pokazal pozitiven rezultat, so v klubu stopili v stik z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, lokalno epidemiološko službo in matičnim zdravstvenim domom. Odločbo o obvezni karanteni je prejelo šest igralcev, eden od trenerjev in fizioterapevt, ki so bili v tesnem stiku z okuženim. »Če bi v celoti sledili navodilom stroke, bi imeli vsi stiki odrejeno štirinajstdnevno samoizolacijo, tako pa smo našli kompromis, ki zagotavlja varnost vseh v klubu. Del igralcev vadi ločeno na istem prizorišču kot drugi, garderobe pa smo v teh dneh zaprli za vse akterje. Igralci si doma sami perejo umazane drese, merimo jim telesno temperaturo in spremljamo simptome,« pravi Matej Oražem.

Kako bo potekala prva liga, če bo v nadaljevanju sezone okuženih še več igralcev? Se bo pod vprašajem znašla verodostojnost tekmovanja? Maribor, denimo, bo imel v primerjavi s konkurenco dodatnih deset dni časa za pripravo na začetek lige, čeprav v Ljudskem vrtu nimajo okuženih igralcev. »Predvsem je škoda časa, ki smo ga porabili junija in julija, ko smo malce na silo zaključevali staro sezono. Ker smo se odločili za tvegano različico in izpeljali napol regularno sezono, bomo imeli zdaj težave z novo sezono. Ker vsa stroka pričakuje, da se bodo razmere z novim virusom jeseni poslabšale, lahko računamo, da bo tudi v prvi ligi več okužb. Verjetno bomo igrali tudi decembra in februarja, saj je za izvedbo tekem malo prostih terminov,« ugotavlja Oražem.

Na največjem evropskem odru so pravila nekoliko drugačna kot v Sloveniji. Ravno včeraj so iz madridskega Atletica sporočili, da sta se z novim virusom okužila Argentinec Angel Correa in Hrvat Šime Vrsaljko, a je Atletico vseeno odpotoval v Lizbono na zaključni turnir lige prvakov, kjer ga v četrtek čaka četrtfinalni preizkus z Leipzigom. Evropska nogometna zveza (Uefa) je sprejela pravilo, da tekme niso ogrožene, če imajo moštva na voljo trinajst zdravih nogometašev. Dodajmo, da o primeru okužbe poročajo tudi iz Hrvaške, kjer se je med petdnevnim dopustom okužil igralec zagrebške Lokomotive. Hrvaški podprvak kljub temu ni odpovedal treningov in bo v nedeljo v skladu z urnikom zaigral na mestnem derbiju proti Dinamu.