Kaj je pravzaprav vremenska ujma? Neki vremenski pojav, ki nam naredi škodo, bi rekli tako na hitro. Kajti kot sem nekoč že napisal, narava ne pozna ujm – kar je za neko obliko življenja ujma, je za drugo priložnost za nov razvoj ali razmnoževanje. A tudi mi si najbrž različno predstavljamo, kaj naj bi to bilo. Če na Vipavskem piha burja s hitrostjo do, recimo, 120 km/h, je to tam močan veter. Če pa tako močno zapiha drugod po Sloveniji, je to že ujma. Odkriva strehe, lomi in ruva drevje… Morda je za nekatere ujma že takrat, ko zmeče na tla nekaj slabo pritrjenih strešnikov ali če dvigne pločevino s strehe, ki je narejena tako, da ni prilagojena krajevnim vetrovnim razmeram. Ker ima pač nekdo takrat škodo. No, kadar tako močno dežuje, da čez vse mere narastejo potoki ali celo reke, ko se zaradi namočenosti začnejo prožiti zemeljski plazovi, najbrž ni dvoma, da smo doživeli vremensko ujmo.

Meteorologi imamo seveda kar nekaj orodij, s katerimi napovedujemo intenzivne vremenske pojave. Predvsem gre za ugotavljanje, ali so v ozračju pogoji, ki omogočajo nastanek močnih neviht, ali je kakšen vremenski proces, ki bo povzročil močan veter, in podobno. A težko je biti povsem prepričan, da bo do ujm res prišlo. Vedno si namreč v precepu, kaj pa, če bo vse skupaj le malo premalo močno. Včasih odločajo malenkosti. Seveda ne moremo napovedati, kje se bodo taki dogodki zgodili, tudi kolikor toliko točnega časa ne moremo napovedati. Če to pričakujete od nas, pričakujete preveč. Moda se vam zdi pretirano, kadar razglasimo veliko verjetnost, da bodo lahko nastale močne nevihte, pa »samo v Celju voda zalije nekaj hiš in podhodov«. Če bi bili takrat v Celju, bi najbrž mislili drugače. Kadar pada debela toča na poseljenem ali kmetijskem območju, jo bo opazilo veliko ljudi, kadar pa se bo pojavila kje v gorah ali gozdovih, bo morda povsem neopažena.

Zavedati se moramo, da je vremenska napoved le predvidevanje, kakšno vreme naj bi bilo najbolj verjetno. Če so pogoji za nastanek močnih neviht, pa jih ni ali pa nastane le kakšna, smo lahko samo veseli, da je tako. Ali pa mora res nekje toča razbiti nekaj avtomobilov, da ste srečni, ker ga vam ni?