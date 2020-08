V soboto bo pretežno jasno. Vzhodni veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 26 do 31, na Primorskem okoli 33 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče. V ponedeljek zvečer je na severu možna kakšna vročinska nevihta.