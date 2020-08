Voznika avtomobila z madžarskimi registrskimi tablicami so policisti opazili okoli 22. ure na cesti od Gradišča proti Podgradu. Ker je vozil prehitro in prehiteval čez polno črto, so ga policisti večkrat poskušali ustaviti. A voznik na njihove znake ni ustavil, ampak je nadaljeval z vožnjo in pri tem ogrožal druge udeležence v prometu. Vozil je namreč prehitro, po obeh pasovih, po cesti pa je tudi vijugal.

Zato so policisti pri Kozini postavili oviro z bodicami za prisilno ustavljanje - t. i. stinger. Voznik je oviro prevozil in kljub predrtim pnevmatikam nadaljeval z vožnjo. Kmalu je zapeljal na levi pas in v nasprotno smer krožišča, nato pa čez krožišče na pločnik in travnato površino. Tam je čelno trčil v steber javne razsvetljave. Po trčenju je iz vozila pobegnil peš.

Policisti so ga intenzivno iskali na različnih relacijah, a ga še niso našli. Kot so še zapisali, nadaljujejo z zbiranjem informacij.