Ker avtomobila drugače niso mogli ustaviti, so uporabili stinger, ki ga je voznik sprva sicer prevozil, a se je minuto zatem ustavil v bližini Kozine, so sporočili iz PU Koper. Policisti so tri potnike, vse državljane Albanije, prijeli, enega, ki je pobegnil, pa so izsledili in ujeli s pomočjo psa.

Trenutno potekajo policijski postopki identificiranja tujcev, obravnave ilegalnega prihoda državne meje in ugotavljanja vseh okoliščin, so še sporočili iz PU Koper.