Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so vrhniški policisti v soboto zvečer pri kontroli prometa na Stari Vrhniki začeli ustavljati voznika osebnega vozila znamke BMW, ki pa ni upošteval njihovih znakov in je vožnjo pospešeno nadaljeval proti Ulovki. Ker kljub večkratnemu pravilnemu ustavljanju ni ustavil, so policisti uporabili stinger.

Voznik bmw-ja ga je prevozil pri Zaplani, pri čemer so se predrle tri pnevmatike na njegovem vozilu in je takoj ustavil. V nadaljnjem postopku so policisti ugotovili, da je 37-letnik vozil pod vplivom alkohola (0,52 mg/l) in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Izdali so mu plačilni nalog in mu zasegli vozilo, prav tako bo zoper njega podan obdolžilni predlog na sodišče.