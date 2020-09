Nadaljeval je z nevarno vožnjo in ne da bi zmanjšal hitrost zapeljal s ceste na travnik, po približno 200 metrov pa v bližini Meniške vasi zletel v strugo potoka Radeščica.

Policisti so na kraju in v okolici prijeli voznika iz Ukrajine ter 15 tujcev iz Bangladeša, Afganistana in Pakistana. Voznika, domnevno brez vozniškega dovoljenja, ter sedem tujcev, so z lažjimi poškodbami (ureznine, vreznine, podhladitev) odpeljali v bolnišnico. Vse so pridržali, postopki pa še niso zaključeni. Za kaznivo dejanje Preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi je predvidena zaporna kazen od treh mesecev do dveh let.