Za mnoge najboljši košarkar vseh časov Magic Johnson je v nedeljo zvečer stopil z jahte in se fotografiral s številnimi oboževalci, ki so bili kot v transu, je na svoji spletni strani poročal zagrebški časnik 24 sata.

Kot dodaja, se bo nekdanji član moštva Los Angeles Lakers in eden najbolj atraktivnih ameriških košarkarjev v zgodovini lige NBA z družinskimi člani in prijatelji mudil v Splitu nekaj dni. Nato bo nadaljeval križarjenje po hrvaški obali in naprej po Sredozemskemu morju.

Johnson je priplul v Split na prestižni jahti, ki je vredna 150 milijonov ameriških dolarjev. Tedenski najem plovila, na katerem so tudi telovadnica, kino, bazen, spa, jacuzzi, nočni klub in najbolj sodobna satelitska komunikacija, stane skoraj milijon dolarjev.

Upokojeni košarkar je sicer zelo uspešen poslovnež. Njegovo bogastvo je ocenjeno na približno milijardo dolarjev, tako da si lahko privošči takšno jahto, je poročal splitski dnevnik Slobodna Dalmacija.

Priljubljeni športnik je bil član košarkarske reprezentance ZDA, ki je bila znana kot dream team oziroma sanjsko moštvo. Na olimpijskih igrah v Barceloni leta 1992 so ZDA v finalu premagale Hrvaško, za katero so takrat med drugim igrali Dražen Petrović, Toni Kukoč, Dino Rađa in Stojko Vranković.

V svoji 15-letni profesionalni košarkarski karieri, ki se je začela konec 70-ih let prejšnjega stoletja, je bil Johnson z jezerniki petkrat prvak lige NBA. Leta 1996 so ga umestili na seznam 50 največjih igralcev v zgodovini NBA. Od leta 2002 je tudi član košarkarske hiše slavnih.