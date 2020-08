Predlog so predložili v pregled tudi rimski županji Virginii Raggi. Novi muzej naj bi privabljal predvsem šolske skupine in naj bi postal center na visokem zgodovinskem in znanstvenem nivoju, ki bi fašistično preteklost predstavljal s pomočjo digitalnih tehnologij, še piše v predlogu. Kot podobne primere so navedli hišo Anne Frank v Amsterdamu in muzej terorja v Budimpešti, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Je pa načrt Gibanja pet zvezd, ki ima večino v mestnem svetu, že naletel na burne odzive levih strank in antifašističnih organizacij. Obstaja namreč nevarnost, da bi muzej postal romarsko središče za fašistične nostalgike, ki že sedaj obiskujejo kraje, povezane s fašizmom. To velja na primer za rojstni kraj diktatorja Benita Mussolinija Predappio in Dongo pri jezeru Como, kjer so ga leta 1945 usmrtili.