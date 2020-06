Obletno spominsko mašo so sicer zadnjih skoraj 30 let pripravljali pred kapelo Božjega usmiljenja pri breznu pod Krenom. Vendar pa so pri Novi slovenski zavezi tokrat pojasnili, da bo nadškof mašo daroval »na resničnem mestu poboja Slovenske narodne vojske, ob breznu pri Macesnovi gorici«.

V zadnjih letih opravljene terenske raziskave po navedbah Dolenjskega muzeja namreč navajajo na ugotovitev, da je največje grobišče v Rogu pobitih domobrancev brezno pod bližnjo Macesnovo gorico. Pred tem so zgodovinarji predvidevali, da naj bi največ od 30.000 žrtev medvojnih in povojnih zunajsodnih pobojev ležalo v breznu pod Krenom. Prav tako v breznu pod Krenom naj ne bi bilo Slovencev.

Letos bo sicer minilo 30 let od prve spravne slovesnosti pod Krenom. Ta je potekala 8. julija 1990 ob udeležbi več kot 30.000 ljudi. Vodil jo je tedanji ljubljanski nadškof metropolit Alojzij Šuštar, nagovor pa je imel tudi takratni predsednik predsedstva Slovenije Milan Kučan. Ob tej priložnosti so tam postavili spomenik žrtvam povojnih pobojev.

Zaradi ukrepov v času epidemije na današnjem dogodku, ki se bo sicer začel ob 10. uri, ne bo množične udeležbe, zagotovljen pa bo televizijski posnetek. Mašo bo posnela in nato danes zvečer in v nedeljo dopoldne predvajala tudi Televizija Slovenija.

Pahor in Janša bosta danes venca položila tudi k spomeniku žrtvam NOB v Smrečju pri Turjaku.