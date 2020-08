Posledice nepričakovane koronavirusne okužbe bosta občutili tudi selekciji do 17 in do 19 let, so zapisali na spletni strani domžalskega kluba, saj zaradi odgovornega ravnanja klubskega vodstva ne bosta danes odpotovali na prijateljski tekmi v Zagreb. »V klubu vse od ponovnega zagona izvajamo številne preventivne ukrepe in ravno to nam je omogočilo, da smo okužbo pri našem igralcu zaznali zelo kmalu. Zato smo prepričani, da nam bo širitev okužbe uspelo zajeziti,« je ob novici dejal športni direktor Domžal Matej Oražem.

»Pred nadaljevanjem dejavnosti si želimo dodatna navodila NIJZ, zato bomo čez vikend ustavili vse aktivnosti članske ekipe. V tem času bomo preučili in pripravili dodatne ukrepe, da bi lahko naše delo v skrajšanem času priprav potekalo čim bolj normalno, zagotovo pa ima prednost odgovornost do sebe, naših bližnjih in naše okolice,« je še dejal Oražem. Klub bo o nadaljnjih korakih v povezavi s pozitivnim primerom okužbe v NK Domžale pravočasno obvestil javnost.