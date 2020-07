Velja se zavedati, da je to Italija

Po zmagi Gorice nad Triglavom bodo v prihajajoči sezoni prve nogometne lige trije primorski klubi. Koper, Tabor in Gorica. S tem se je primorska regionalno izenačila s Štajersko, ki ima prav tako tri predstavnike, Maribor, Celje in Aluminij, osrednjeslovenska oziroma Ljubljana dva – Olimpijo in Bravo, Gorenjsko bodo zastopale Domžale, Prekmurje pa Mura. Geografija je zgovorna. Kot da je na vzhodnem in zahodnem delu države nogomet močnejše ukoreninjen (ter podpiran) kot v ostalih predelih države. Škoda Triglava. Kranj je športno mesto. V zadnjih par sezonah je bil nadvse simpatičen dejavnik prve lige, vendar pa, kot da so v dvoboju z Gorico pozabili, da so bili še ne tako davno nazaj drugoligaši. V prvi ligi lahko kot avtsajder čakaš na napake nasprotnika, v drugi ligi imaš pa opravka s podobnimi si ekipami, ki jih moraš premagati z igro in prizadevanjem. Še enkrat se je izkazalo, da je, kadar se soočajo izenačene ekipe, odločilnega pomena samo podoba. To, za kaj se imaš.