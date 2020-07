Če je bil Safet Hadžić kot trener nogometašev Olimpije redkobeseden, je njegov naslednik Dino Skender veliko bolj zgovoren. A rezultatsko je povsem pogorel, saj je ekipa pod njegovim vodstvom s prvega mesta, ki bi ga morala zadržati brez večjih težav, zdrsnila na neslavno tretje. Potem ko je v finišu sezone Skender dobil v slačilnici lekcijo starejših igralcev, bo zasedbo za novo lahko ukrojil po svojih željah, saj je športni direktor Mladen Rudonja izvedel čistko. A povsem prostih rok nima, saj mora podpis vsake pogodbe odobriti predsednik Milan Mandarić, ki je trenutno na obisku pri družini v ZDA in naj bi se vrnil do začetka prvenstva 12. avgusta. Če ne bo hitro podpisov novih pogodb, Olimpija ne bo imela dovolj igralcev za tekmo prvega kroga z Gorico.

Skender pravi, da je naredil analizo osmih tekem na klopi Olimpije. Trdi, da je bila zadnja tekma v Celju najboljša, odkar je v Ljubljani. »Ker je odšlo veliko igralcev, se moramo odzvati hitro. Že ob zaključku minule sezone smo postavljali temelje za novo. Vemo, kakšne igralce potrebujemo, vzpostavili smo stik z novimi, a v kratkem času je težko pripeljati vse okrepitve, ki si jih želimo. Smo na dobri poti, da sestavimo novo ekipo, ki bo kakovostna. Sem optimist, da bomo imeli že 12. avgusta zasedbo, ki bo tudi tekmovalna,« je hitel pripovedovati 36-letni Dino Skender, ki na treningu sploh nima dovolj igralcev, da bi med seboj odigrali tekmo na dva gola. Ker so igralci še utrujeni, načrtuje največ eno pripravljalno tekmo, več poudarka pa bo na dvigu telesne pripravljenosti.

O priimkih igralcev, ki bodo prišli v Ljubljano, ni hotel govoriti. Slog igre Olimpije bo povezan tudi s profilom okrepitev. »Želim ekipo, ki je kombinacija izkušenih in mladih, ki so močni in željni dokazovanja. Vsi morajo biti pripravljeni na presing, agresivnost in pozicijsko igro. Slačilnica potrebuje novo energijo, da bomo lahko izoblikovali kakovosten model igre,« se je v slogu profesorja razgovoril Skender. Slavonec je zatrdil, da vse odločitve sprejema v soglasju z Mandarićem in Rudonjo. Navdušen je nad razmerami za delo v novem vadbenem centru v Stožicah, kjer bo zahteval, da vsi živijo za vsak trening in tekmo.

»Gremo v novo zgodbo. Za Olimpijo je cilj vedno prvo mesto. Potrebovali bomo nekaj časa, da bomo prišli na vrhunsko raven. Če bomo realizirali vse želje po okrepitvah, bo to zelo hitro,« je optimist Skender. Potrdil je, da okrepitve iščejo po klubih na Hrvaškem. Tudi strokovni štab je oblikoval po svojih željah s trenerji iz Osijeka in zagrebškega Dinama, da ima zdaj za najtesnejše sodelavce rojake Hrvate. Tudi Srb Ilija Stolica je poleti 2018 ob prihodu veliko govoril, se obdal z rojaki, a rezultatsko pogorel in dobil odpoved po poldrugem mesecu.