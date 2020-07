Jože P. Damijan: Ko se vsi počutijo kot zmagovalci

Ko so se pred desetimi dnevi končala maratonska pogajanja med članicami v Svetu EU glede razreza sedemletnega proračunskega okvira EU in posebnega sklada za okrevanje, so vsi voditelji držav nemudoma sporočili domov, da je prav njihova država zmagovalka pogajanj. Vsi so bili videti srečni z izidom pogajanj. Tako »varčna četverica«, ki je bila nasploh proti kakršnim koli nepovratnim subvencijam, tako tisti, ki so slednjih dobili manj, kot je bilo predvideno v predlogu komisije, kot tudi Nemčija in Francija. Še nasmeh predsednice evropske komisije se je zdel ne preveč grenak.