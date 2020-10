Jože P. Damijan: Proti nesposobnosti in nespodobnosti

V nedeljo zvečer je predsednik vlade Janez Janša na državljanke in državljane Slovenije naslovil posebno izjavo, v kateri je poudaril, da so v času tega drugega vala epidemije prva prioriteta ljudje in zdravje, vse drugo, vključno z gospodarstvom, je drugotnega pomena. Na žalost so bile to le prazne besede, ki jih demantira ravnanje vlade v preteklih sedmih mesecih.