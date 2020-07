Obrazna maska iskan turistični spominček

Magnetki, zastavice, majice in šali z imenom mesta, tudi plišasti zeleni zmaj ali zmaj na keramični skodelici – to je le nekaj predmetov, za katere mislimo, da jih množično kupujejo obiskovalci naše prestolnice. A letos ni tako. Prodajni hit, po katerem si bodo turisti zapomnili svoje popotniške izkušnje v tuji državi, so bombažne ročno izdelane obrazne maske.