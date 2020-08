Novi koronavirus je marsikateremu bodočemu mladoporočenemu paru prekrižal načrte. Tudi Karin Zorn, ki poroko načrtuje za 19. septembra. Da se bo letos poročila, je s partnerjem dokončno dorekla lani jeseni. »Izbrala sva september, vendar datuma na upravni enoti takrat nisva rezervirala. Ko se je zgodil koronavirus in so bile nekaj časa poroke prepovedane, me je zaskrbelo, da ne bi ostala brez termina na izbrani lokaciji, če bodo pari poroke prestavljali na jesen,« je povedala Karin Zorn in dodala, da sta prav zato aprila tudi rezervirala datum, misleč, da bo do takrat vse že mimo oziroma da bomo varni še pred morebitnim drugim valom. A žal ni tako. »Sva se pa odločila, da je ne bova prestavljala, če le ne bodo omejitve septembra tako stroge, da bo poroko res nemogoče izpeljati.«

Enotne maske tudi zaradi poročne fotografije Trenutno za poroke še vedno velja omejitev do 50 oseb, pri tem mora organizator oziroma sklicatelj zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi. A kot pravi bodoča nevesta, bo njuna poroka majhna, saj sta povabila nekaj več kot 20 svatov. »Če bodo torej septembra tudi veljale trenutne omejitve glede zbiranja ljudi do 50 oseb, ne bi smelo biti težav. Nekoliko neprijetno pa je, ker so nam na upravni enoti povedali, da bo lahko, glede na priporočila NIJZ, pri sklepanju zakonske zveze prisotnih le 10 svatov. Tako da ne bodo mogli vsi biti z nama, bodo pa lahko na cerkveni poroki, saj je cerkev dovolj velika. Sicer tehtava še možnost, da bi civilno poroko organizirala na prostem,« je povedala sogovornica, ki si je tik pred poroko, ko ima nevesta že tako ogromno dela, nakopala še dodaten izziv – sešiti obrazne maske za svate. »Krivec za idejo o obraznih maskah je moja mama. Pred kakšnimi tremi meseci mi je za darilo kupila šivalni stroj. In kot popolna začetnica, pred tem sem le dvakrat poskusila nekaj sešiti na njenem stroju, sem si rekla, da moram izbrati nekaj lahkega za prvi šiviljski izziv. In tako sem se odločila, da si bom sešila nekaj zaščitnih mask iz blaga. Na internetu sem poiskala navodila in se lotila,« je povedala. Dodala je: »Ko je postalo nošenje mask ponovno obvezno v notranjih prostorih, sem začela razmišljati, da bi svatom sama sešila maske, da bi imeli vsi enake. Malo zato, da bi se kot skupina povezali, malo zaradi fotografij.«

Blago z belimi srčki Kasneje se je izkazalo, da bo večji izziv kot šivanje iskanje blaga, ki bo ustrezalo nevestinemu okusu. Želela je namreč belo blago z le kakšnim majhnim barvnim vzorčkom, ki ne bodo pikice, srčki ali rožice. »Pogledala sem v več trgovinah, a nisem našla nič, kar bi ustrezalo zastavljenim kriterijem. Tako da sem potem kupila belo blago z modrimi krogci. Nekaj dni sem kolebala, ker se mi je vedno bolj zdelo, da je mogoče preveč modrine za ženske,« je odkrito priznala in povedala, da je takrat tudi padla odločitev, da bo iz tega blaga sešila maske za moške, za ženske pa bo poiskala drugo. »Sledil je vnovičen obisk trgovine z metražnim blagom in ker se, kot pravi pregovor, zarečenega kruha največ poje, sem kupila belo blago z belimi srčki.« Maske šiva po korakih, saj ji je to lažje. Trenutno je pri izdelavi gub, čaka jo še njihova pritrditev in napeljava elastike. Svoje obrazne maske bodo dobili tudi najmlajši svati.

Brez težav prestaviti datum poroke Kakšni bodo odzivi na idejo o obraznih maskah, bo nevesta izvedela na poroki, za katero še vedno upa, da se bo zgodila na napovedan in skrbno načrtovan dan. Kaj pa tistih 40 odstotkov slovenskih parov, ki so glede na spletno raziskavo agencije Organizacijaporok.com svojo poroko morali prestaviti na kasnejši datum? Karin Čemažar, načrtovalka porok pri omenjeni agenciji, pravi, da pri prestavitvi poroke pari sicer niso imeli večjih težav. Več kot polovica sodelujočih v raziskavi je povedala, da so bili poročni ponudniki zelo razumevajoči glede prestavitve poroke in so vrnili že plačane depozite. Nastala situacija je namreč za vse vpletene nekaj novega, a hkrati zelo težka in nepredvidljiva, zato se ponudniki prilagajajo na vseh področjih, kolikor le lahko. Skoraj 65 odstotkov vprašanih bodočih mladoporočencev zaradi prestavljanja datuma poroke ni izgubilo nič denarja, dobra četrtina je zaradi vpliva novega koronavirusa izgubila do 1000 evrov, manj kot 10 odstotkov pa jih je izgubilo 1000 evrov ali več. Prav tako je 17 odstotkov vprašanih parov na slavje povabilo manj svatov kot sicer.