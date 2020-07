Znatni del Slovenije obiskovalcev s turističnimi boni ne zanima

V 178 občinah so lani od tistih, ki so prenočevali pri njih, pobrali skoraj 25 milijonov evrov turistične takse, v 34 pa nič. V veliki večini občin, ki so brez takse ali se je nateče zelo malo, Slovenke in Slovenci letos niso porabili še niti enega turističnega bona.