AVK je Agrokorju delnice Mercatorja začasno odvzela sredi lanskega decembra, da bi tako zavarovala izvršitev odločbe o prekršku, s katero mu je zaradi domnevno storjenega prekrška pri prevzemu polnilnice vode Costella leta 2016 odmerila globo v znesku 53,9 milijona evrov. Delnice Mercatorja je v imenu države oziroma AVK zasegla Finančna uprava RS.

Vrhovno državno tožilstvo RS je na Vrhovno sodišče RS vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti, v kateri je trdilo, da je AVK Mercatorjeve delnice Agrokorju odvzela nezakonito. Vrhovno sodišče je tej zahtevi ugodilo s pravnomočno sodbo, zoper katero ni možnosti pritožbe, postopek zavarovanja pa ustavilo. S tem je Agrokorju omogočilo nemoteno razpolaganje z delnicami, so danes sporočili iz Fortenove.

Do razsodbe vrhovnega sodišča prihaja dober mesec dni potem, ko je Okrajno sodišče v Ljubljani razveljavilo odločbo AVK o višini kazni zaradi nepriglašene koncentracije Costelle in jo s 53,9 milijona evrov znižalo na en milijon evrov.

Iz razsodbe tudi izhaja, da je AVK z odločbo o odvzemu delnic popolnoma napačno uporabila določbo zakona o prekrških, katere cilj in namen se nanaša izključno na fizične osebe, za katere obstaja možnost, da se »skrijejo ali odidejo neznano kam«. Zato je treba po mnenju vrhovnega sodišča delnice Mercatorja nemudoma vrniti Agrokorju, so ponovili v Fortenovi.

Fabris Peruško: »Ključne institucije varujejo zakonitost«

Glavni izvršni direktor skupine Fortenova Fabris Peruško sodbo pozdravlja. »Odločitev vrhovnega sodišča kaže, kako ključne institucije varujejo zakonitost, hkrati pa tudi izboljšujejo naložbeno ozračje v Sloveniji,« je zapisal v sporočilu z javnost. V Fortenovi zdaj pričakujejo, da jim bo razpolaganje z delnicami omogočeno v najkrajšem možnem času in še vedno načrtujejo prenos Mercatorja v svojo skupino do konca tega leta.

Ob tem je Peruško spomnil, da je čimprejšnji prenos Mercatorja v skupino Fortenova predvsem v neposrednem interesu največje slovenske trgovske verige, njenih dobaviteljev in celotnega gospodarskega okolja v Sloveniji. »Mercator je družba, ki je zaradi multiplikativnega vpliva na gospodarstvo sistemskega pomena za slovensko gospodarstvo,« je dejal.

Z Agrokorja, ki je Mercator kupil leta 2014 in je danes v stečaju, bo Mercator prešel v last stabilne in kapitalsko močne skupine Fortenova, katere končni cilj je iz slovenske družbe narediti močnega regionalnega trgovca, usmerjenega na lokalne dobavitelje, je poudaril Peruško. Z Mercatorjem kot delom skupine Fortenova bo po njegovih besedah celotno slovensko gospodarstvo dobilo finančno močnega in stabilnega partnerja in kupca v Sloveniji proizvedenega blaga.

»Sodelovanje z lokalnimi dobavitelji in vzdrževanje ter razvoj krajših dobavnih verig je eden od ključnih dejavnikov regionalne strategije razvoja maloprodaje v skupini Fortenova in predstavlja našo pomembno konkurenčno prednost. Po prenosu delnic Mercatorja na skupino Fortenova lahko lokalni dobavitelji še naprej računajo na svoj položaj v Mercatorju,« je še zagotovil Peruško. Za prenos Mercatorja morata biti sicer ob odmrznitvi omenjenih delnic izpolnjena še dva predpogoja. Potrebno je še dovoljenje Evropske komisije, Fortenova pa mora dobiti tudi soglasje vseh 56 bank upnic Mercatorja.

