AVK je Agrokorju delnice Mercatorja začasno odvzela sredi lanskega decembra, in sicer zaradi zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku, s katero mu je zaradi domnevno storjenega prekrška pri prevzemu polnilnice vode Costella odmerila globo v znesku 53,9 milijona evrov. Delnice Mercatorja je v imenu države oz. AVK zasegla Finančna uprava RS.

Potezo varuha konkurence je potrdilo tudi ljubljansko okrajno sodišče, nedavno pa je še ustavno sodišče zavrglo Agrokorjevo pritožbo.

Šestmesečno obdobje zasega Mercatorjevih delnic se izteka v teh dneh, varuh konkurence pa je po pričakovanju zaseg podaljšal. Za koliko časa, niso navedli, najverjetneje pa gre za naslednjih šest mesecev.

»O nadaljnjem postopanju agencije vam ne moremo odgovoriti,« so bili danes skopi v AVK. Skladno z zakonom o prekrških sicer začasni odvzem delnic traja največ šest mesecev in ga je mogoče s sklepom podaljšati še za največ šest mesecev, sklep o podaljšanju zavarovanja izvršitve odločbe pa izda organ, ki je začasno odvzel listine in predmete.

Podaljšanje zasega delnic Mercatorja tako še naprej onemogoča prenos večinskega deleža Mercatorja z Agrokorja na zdravo jedro, družbo Fortenova, kjer je že pristala večina družb finančno nasedlega Agrokorja.