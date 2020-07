AVK je Agrokorju delnice Mercatorja začasno odvzela sredi lanskega decembra, da bi tako zavarovala izvršitev odločbe o prekršku, s katero mu je zaradi domnevno storjenega prekrška pri prevzemu polnilnice vode Costella leta 2016 odmerila globo v znesku 53,9 milijona evrov. Delnice Mercatorja je v imenu države oz. AVK zasegla Finančna uprava RS.

Okrajno sodišče v Ljubljani je sicer pred kratkim kazen zaradi nepriglašene koncentracije Costelle znižalo na en milijon evrov. Če bi Agrokor globo poravnal, bi lahko spet prosto razpolagal z delnicami Mercatorja, omogočen pa bi bil tudi prenos Mercatorja na Fortenovo, ki je nastala iz zdravega jedra Agrokorja.

Zdaj pa je vrhovno sodišče razsodilo, da je treba Mercatorjeve delnice Agrokorju nemudoma vrniti, saj da AVK nima pravne podlage za izdajo odločbe o odvzemu Mercatorjevih delnic. Ukrep začasnega odvzema se lahko izreče le zoper fizično, ne pa tudi pravno osebo, piše v sodbi, ki so jo STA posredovali z vrhovnega sodišča.

V skladu z zakonom o prekrških se namreč lahko odloči o zaplembi premoženja, če »se je bati, da se bo storilec med postopkom o prekršku ali do izvršitve odločbe skril ali odšel neznano kam ali v tujino«. Poleg tega se po mnenju vrhovnega državnega tožilca, ki se je v tej zadevi obrnil na vrhovno sodišče, na delnice kot nematerializirane vrednostne papirje ta določba ne nanaša.

Na AVK so danes ponovili, da so se za zaplembo delnic odločili z namenom zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku. Obstajata namreč bojazen in velika verjetnost, da ji globa zaradi nepriglasitve koncentracije ne bo plačana.

Odločitev vrhovnega sodišča spoštujejo, a hkrati so tudi zaskrbljeni, saj drugih zakonskih možnosti za zavarovanje izvršitve izrečene sankcije pravni osebi nimajo, vzroki, ki so utemeljevali začasni odvzem vrednostnih papirjev, pa še vedno veljajo.

Odzval se je tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki sodb sodišč ne komentira, se mu pa zdi pomembno, da podjetja, ki delujejo in nastopajo na našem trgu, razumejo interes države za to, da poslovanje velikih poslovnih sistemov, kakršen je Mercator, vključuje interese vseh deležnikov, tudi širšega okolja. Zato pričakuje, da bodo vsi vpleteni to upoštevali in Mercatorju omogočili zdravo rast in razvoj tudi v prihodnje.

V Fortenovi odločitev sodišča pozdravljajo in, kot so sporočili že v sredo, še vedno načrtujejo prenos Mercatorja v svojo skupino najpozneje do konca tega leta. Za prenos sicer potrebujejo še dovoljenje Evropske komisije in soglasje vseh 56 bank upnic Mercatorja.