Glavni izvršni direktor Fortenove Peruško in predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić sta slovenskim dobaviteljem danes na Gospodarski zbornici Slovenije predstavila strategijo sodelovanja največjega slovenskega trgovca in omenjene regionalne skupine z njimi.

Ob zagotovilih, da njihovo vodilo ostaja lokalno in regionalno in da lahko dobavitelji še naprej računajo na svoj položaj v okviru Mercatorja, sta tako Čizmić kot Peruško poudarila pomen čimprejšnjega prenosa delnic Mercatorja s starega Agrokorja na Fortenovo.

Peruško je ob tem poudaril, da to ni pomembno samo za Mercator in Fortenovo, ampak tudi za Mercatorjeve dobavitelje in širše poslovno okolje v Sloveniji. Mercator kot sistemsko pomembno podjetje je namreč zdaj v lasti insolventnega podjetja, po prenosu pa bo slovensko gospodarstvo po njegovih besedah dobilo finančno močnega in stabilnega kupca blaga in partnerja.

Prepričan je namreč, da je finančno in poslovno prestrukturiranje finančno nasedlega Agrokorja z vzpostavitvijo nove skupine Fortenova, ki ima stabilno in konsolidirano lastniško ter upniško strukturo, uspešna zgodba, ki lastnikom, upnikom in dobaviteljem zagotavlja pravno in poslovno varnost.

Delnice lani zasegla AVK Delnice Mercatorja v lasti Agrokorja je sicer konec leta 2019 zasegla Agencija za varstvo konkurence (AVK) in prav sredi junija se izteče šestmesečno obdobje zasega. Potezo varuha konkurence je potrdilo tudi ljubljansko okrajno sodišče, pred dnevi pa je še ustavno sodišče zavrglo Agrokorjevo pritožbo. Zelo verjetno bo tako agencija zaseg podaljšala še za šest mesecev. Kot je v izjavi za medije po predstavitvi dobaviteljem poudaril Peruško, glede zasega delnic trenutno še vedno potekajo razni pravni postopki. Bolj konkreten ni želel biti, računa pa, da bodo v kratkem ustvarjeni pogoji za prenos. Kot eno od opcij je omenil tudi plačilo 53,9 milijona evrov globe v postopku zaradi prevzema polnilnice vode Costella, v katerem je AVK delnice zasegla. Želijo pa v Fortenovi ustvariti predvsem ozračje, v katerem bi bilo jasno, da to, da ima Mercator takšno lastništvo kot zdaj, škodi poslovnemu okolju, dobaviteljem in nadaljnjemu razvoju Mercatorja. Čizmić je ob tem v svoji predstavitvi poudaril, da je uresničevanje Mercatorjeve strategije z nadaljnjim refinanciranjem dolga, širitvijo mreže in investicijami, med drugim v novo logistično središče v Ljubljani, odvisno od prehoda pod stabilnega lastnika. Pri tem ne vidi nobenega razloga, da ne bi Mercator v prihodnje ohranil ali celo še povečal obseg odkupov od slovenskih dobaviteljev, ki so v zadnjih letih pri okoli pol milijarde evrov. Za prenos Mercatorja morata biti ob odmrznitvi omenjenih delnic izpolnjena še dva predpogoja. Potrebno je še dovoljenje Evropske komisije, ki ga v Zagrebu pričakujejo v nekaj mesecih, Fortenova pa mora dobiti tudi soglasje vseh 56 bank upnic Mercatorja. Ker prenos Mercatorja na Fortenovo za banke pomeni izboljšanje njihovega položaja, Peruško verjame, da bodo dobili tudi zeleno luč finančnih ustanov, pri čemer je posebej omenil državno SID banko.